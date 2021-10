NBA, Gerald Green si ritira e si unisce allo staff di Houston

Dopo una carriera nella lega durata 12 anni, Gerald Green ha annunciato il suo addio al basket giocato. Il veterano ha comunicato la sua decisione in una conferenza stampa tenuta dagli Houston Rockets, per cui svolgerà ora un ruolo da player development coach.

12-year NBA veteran Gerald Green has retired and joined the Houston Rockets‘ coaching staff as a player development coach. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2021

Queste le parole di Green, che ha spiegato il motivo della sua scelta, ringraziando allo stesso tempo Houston per la nuova opportunità:

A volte, nella vita devi imparare a chiudere dei capitoli per iniziarne di nuovi. Vorrei ringraziare Tilman e Patrick [Fertitta] per questa opportunità. Detto questo, mi ritirerò dal basket e mi unirò allo staff degli Houston Rockets. Non potrei essere più entusiasta. Ho dovuto attraversare dei brutti momenti mentre cercavo di rimettermi in forma per quest’anno. È stato abbastanza difficile, mi sono allenato tutti i giorni ma non avevo più niente da dare.

“I eat,sleep, and breathe Houston,” said former Houston Rocket Gerald Green during his retirement announcement on Thursday. He will be joining the Rockets coaching staff as a player development coach. #Rockets #LightTheFuse #Sarge pic.twitter.com/uz6Nj18Bzt — BIG SARGE MEDIA LLC (@BigSargeSportz) October 23, 2021

È stato poi il turno del GM della franchigia Rafael Stone, che ha elogiato l’ormai ex-giocatore per la sua attitudine:

Gerald [Green] è un ragazzo speciale. Gerald è il tipo di persona in grado di farti sempre sorridere quando è presente; non c’è organizzazione o impresa che non diventi migliore con persone di questo tipo. Siamo semplicemente molto contenti che sia con noi.

Si chiude quindi la carriera di Gerald Green, che tra alti e bassi sarà sicuramente ricordato da tutti i fan NBA per il suo incredibile atletismo ed alcune schiacciate mozzafiato.

In honor of his retirement, here’s the greatest in game dunk of all time, courtesy of Gerald Green: pic.twitter.com/xsiTSNRgLj — Adam Rosen (@arrosen76) October 23, 2021

