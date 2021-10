Mercato NBA, i Suns firmano Ishmail Wainright

I Phoenix Suns si sono mossi in free agency, firmando l’ala Ishmail Wainright. I Suns hanno sfruttato il secondo two-way contract a disposizione per siglare l’accordo con l’ex giocatore dei Baylor Bears. Grazie a questa opportunità, Wainright avrà la possibilità di mettersi in luce per la prima volta in NBA per provare a conquistarsi un posto nella lega.

Al college, Wainright ha giocato per quattro stagioni a Baylor, mostrando dei miglioramenti costanti di anno in anno soprattutto nella metà campo difensiva. Nel suo anno da senior i numeri non furono ottimi (5.5 punti, 5.1 rimbalzi, 3.2 assist e 1.7 palle rubate di media a partita), ma riuscì comunque a entrare nell’All-Defensive Team della BIG12. Dopo che nessuna squadre lo scelse al Draft nel 2017, decise di rimanere un altro anno al college giocando a football. Nella sua unica stagione, sfruttando le sue doti atletiche finì la stagione con due TD segnati.

Dopo il percorso collegiale Wainright ha giocato in Europa per tre anni. Dopo un anno in Germania a Norimberga ha giocato prima al Rasta Vechta e poi a Strasburgo. Con il SIG Strasbourg è arrivato terzo nella massima serie francese, la Pro A, e quarto nella FIBA Champions League. Nelle 36 partite giocate, Wainright ha viaggiato a 11.7 punti, 4.7 rimbalzi e 1.8 palle rubate di media a partita.

A fine stagione Wainright è ritornato negli Stati Uniti per provare l’avventura nella lega. Il 7 agosto ha firmato un contratto two-way non garantito con i Toronto Raptors, ma la franchigia canadese ha deciso di tagliarlo qualche giorno prima dell’inizio di stagione. I Suns hanno però deciso di dargli fiducia facendolo entrare nel roster con il secondo two-way contract previsto dalla lega.

