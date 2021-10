Programmazione NBA su Sky: le partite dal 22 al 26 ottobre

Tra il 22 e il 26 ottobre saranno 9 gli incontri di Regular Season del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Programmazione NBA su Sky Sport: partite dal 22 al 26 ottobre

Notte venerdì 22-sabato 23 ottobre

ore 2, Chicago Bulls-New Orleans Pelicans su Sky Sport NBA con c ommento live originale

ore 4, Los Angeles Lakers-Phoenix Suns su Sky Sport Uno con commento live originale. Differita sabato ore 11, ore 14, ore 17 e ore 20 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.

Notte sabato 23-domenica 24 ottobre

ore 0.00, Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks su Sky Sport NBA con commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi differita domenica ore 8.30, ore 11, ore 14 e ore 19 Sky Sport NBA.

ore 3, Chicago Bulls-Detroit Pistons su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita domenica ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

ore 4.30, Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies su Sky Sport NBA con commento live originale

Domenica 24 ottobre

ore 22, Brooklyn Nets-Charlotte Hornets, Sky Sport NBA con commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi. Differita lunedì 25 ottobre ore 9, ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA.

Notte domenica 24-lunedì 25 ottobre

ore 1, Houston Rockets-Boston Celtics su Sky Sport NBA con commento live originale

Notte lunedì 25-martedì 26 ottobre

ore 1, Indiana Pacers-Milwaukee Bucks su Sky Sport NBA con commento live originale

ore 4.30, Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita martedì ore 11, ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

