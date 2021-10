NBA, Igor Kokoskov dichiara: “Luka Doncic è il prototipo del giocatore senza età”

Igor Kokoskov, campione d’Europa nel 2017 sulla panchina della Slovenia ed attuale vice allenatore di Jason Kidd ai Dallas Mavericks, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni pertinenti il suo rapporto personale e professionale con Luka Doncic, soffermandosi sulla caratteristica a suo avviso più spaventosa del prodigio di Lubiana, ovverosia essere sempre stato estraneo ai regolari parametri con cui si interpreta l’età.

Di seguito, le parole dell’allenatore serbo, divulgate dalla redazione di Dallas Morning News:

“Ho vinto un titolo continentale con Luka e la Slovenia quattro anni fa e, da allora, la sua crescita è stata esponenziale. Oggi è uno dei migliori giocatori al mondo, capace di frantumare ogni record sfoggiando talento ed eleganza. La NBA è una lega di fuoriclasse, ma sinceramente fatico a trovare profili più affascinati di lui sotto il profilo della naturalezza impiegata per fare la differenza. Luka è il perfetto prototipo del giocatore senza età, capace di giocare ad altissimo livello dal primo giorno in cui la crescita fisica glielo ha concesso, perché dotato di una bravura tale da poter sopperire anche a parte dell’inesperienza. Ricordo perfettamente i suoi esordi nelle diverse categorie, dal campionato spagnolo all’Eurolega, dalla Nazionale alla NBA, e non ho mai avuto l’impressione che potesse essere a disagio. Ha piena consapevolezza della propria unicità, ma va comunque seguito e, perché no, stuzzicato. La confidenza che divido con lui mi permette di alzare la voce, affrontarlo verbalmente e sfidarlo. Luka non si tira mai indietro, perché è a proprio agio sotto pressione”.