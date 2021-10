I Golden State Warriors partono subito forte in questa nuova stagione NBA: il protagonista assoluto della vittoria sui Lakers è Steph Curry che realizza una tripla doppia (l’ottava in carriera per lui) nella prima partita ufficiale, una vittoria che fa ben sperare gli Warriors per il futuro.

Steph Curry chiude la partita con 21 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist, una prestazione che, però, non è piaciuta allo stesso giocatore. Nonostante sia convinto di aver giocato male, Steph Curry è contento per la vittoria, come spiega nell’intervista di fine gara:

“È una bellissima sensazione, abbiamo tanto entusiasmo sin dall’inizio della stagione e oggi l’abbiamo messo in campo: siamo un mix di nuovi e veterani e stasera abbiamo superato la tempesta. Oggi ho giocato male, ma se vinciamo una partita del genere, tirata fino alla fine, è di buon auspicio per noi. Abbiamo creato buone occasioni e abbiamo retto bene in difesa: questo ci fa ben sperare per il futuro”

"I played like trash… but if we can win a game like that, where we created some good shot and stuck with it defensively… that's a good omen for us."

Steph Curry kept it real with @ALaForce after the @warriors opening night victory. #NBAonTNT pic.twitter.com/lCygmmz9Ym

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 20, 2021