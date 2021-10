Un anello versatile. Potrebbe essere descritto così, in breve, il gioiello celebrativo consegnato nelle mani di dirigenza e giocatori dei Milwaukee Bucks prima della palla a due contro i Brooklyn Nets nell’Opening Night NBA 2021-2022.

La caratteristica che lo contraddistingue, più di ogni altro dettaglio minimale, è la sua indossabilità. La parte superiore dell’anello può essere infatti rimossa per utilizzare il cimelio non più come semplice anello, bensì come una sorta di collana. A rimozione completata, è altresì visibile un QR code che, tramite dispositivi di lettura abilitati permette di rivivere in un video i momenti memorabili della cavalcata che in Wisconsin si attendeva da 50 anni. I Bucks hanno tenuto alta la concentrazione portando a casa una solida vittoria.

ANELLO MILWAUKEE BUCKS: I DETTAGLI

