NBA, i Kings mettono Bagley ai margini, la rabbia dell’agente

The baffling Kings took Bagley over Luka. Un ritornello, omaggio a Luka Doncic, che i più attenti avranno già riconosciuto e che ha assunto contorni quasi proverbiali visto lo sviluppo divergente delle carriere dei giocatori citati.

Come a voler chiudere un cerchio, è se vogliamo singolare il ritorno di quel medesimo aggettivo baffling – sorprendente, sconcertante nella connotazione più negativa – tra le righe del comunicato emesso dalla Excel Sports, agenzia che cura gli interessi dell’ex Duke Blue Devils.

BAGLEY FUORI ROSA, L’AGENTE ACCUSA I SACRAMENTO KINGS

Secondo quanto si apprende, i Sacramento Kings, che scelsero Bagley con la seconda chiamata assoluta al Draft 2018, avrebbero messo il giocatore ai margini del progetto tecnico. Da qui lo stupore dei rappresentanti dell’atleta, che non hanno esitato a farsi sentire alzando i toni. Di seguito la presa di posizione ufficiale firmata da Jeff Schwartz:

“Sacramento ha comunicato a Marvin Bagley che non è inserito nella rotazione in vista del debutto stagionale, il che è completamente sconcertante. Appare chiaro che il giocatore non rientra nei piani futuri della franchigia, ma nonostante questo sono stati ignorati potenziali scambi alla scorsa deadline e anche quest’estate sulla base del suo ‘valore’. Hanno scelto di confermarlo senza però farlo giocare. Una mossa in contraddizione con i propositi di cui sopra. Si tratta di un caso studio di cattiva gestione manageriale da parte dell’organizzazione Kings.”

