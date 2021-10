NBA, Shaq: “Se LeBron James diventa il miglior marcatore, sarà il GOAT”

Come sempre, negli studi di TNT si è tornato a a parlare dell’infinito dibattito su chi sia il GOAT. Shaquille O’Neal ha parlato in favore di LeBron James sostenendo il fatto che se dovesse diventare il miglior marcatore della storia NBA allora potrebbe detronizzare Michael Jordan. Per Shaq non c’è dubbio che l’obiettivo del Re, per il suo finale di carriera, sia soprattutto quello di superare Kareem Abdul-Jabbar:

“So cosa sta facendo. I titoli sono fantastici, ma sta cercando di superare Kareem. So esattamente cosa sta facendo. Perché ora, se supera Kareem, non discuteremo più su chi sia il miglior giocatore di sempre. Ho visto che ha bisogno di una media di 25 punti o qualcosa del genere nelle prossime stagioni, cosa che riuscirà a fare. Può farcela in due anni. “

Attualmente, LeBron ha 35.401 punti, seguito da Karl Malone (36.928) e KAJ (38.387). Dovesse viaggiare a 25 punti a partita, la sua media della scorsa stagione, gli ci vorranno circa 120 partite per superare Kareem Abdul-Jabbar nella stagione 2022-23. Un obiettivo raggiungibile:

“Ha 4 anelli e se diventa il miglior marcatore della storia, sarà il migliore della storia. Non c’è nient’altro che potremo dire. Se avessi superato Wilt nella classifica marcatori – mi conoscete – avrei detto: ‘Sono il più dominante nella storia. Non voglio più sue notizie.’ Questo è ciò che LeBron sta davvero cercando di fare. Un quinto anello sarebbe bello, ma se diventasse il miglior marcatore della storia, poi scegliere tra i due (MJ o LBJ) sceglierei il nativo di Akron. Sarebbe il numero 1. Al suo posto vorrei essere il miglior marcatore del campionato perché poi non si discute più su chi sia il migliore della storia. Chi batterà questo record? Nessuno.”

Leggi Anche

NBA, LeBron James commenta la brutta prestazione di Westbrook

NBA, infortunio al tallone per Jrue Holiday: la situazione

NBA, Cade Cunningham torna ad allenarsi in gruppo