NBA, Cade Cunningham torna ad allenarsi in gruppo

Dopo essersi infortunato alla caviglia all’inizio del training camp ed aver scontato il necessario periodo di convalescenza ed allenamento personalizzato, Cade Cunningham è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e, nonostante traspaia enorme precauzione dalle fonti vicine ai Detroit Pistons, potrebbe già essere a disposizione per la sfida inaugurale contro i Chicago Bulls.

Nonostante l’attesa e le aspettative siano evidentemente connaturate ad una prima scelta assoluta, coach Dwane Casey ha frenato gli entusiasmi, sottolineando l’importanza di non mettere a repentaglio la salute di un giocatore con decisioni sconsiderate e frettolose:

“Cunningham ha svolto la seconda parte dell’allenamento odierno al fianco dei propri compagni per la prima volta dal giorno dell’infortunio, ma io penso soltanto alla salute a lungo termine dei miei giocatori. Potrebbe essere idealmente convocato per la partita contro i Bulls, ma è anche vero che non bisogna forzare le tappe, perché ciò potrebbe comportare un peggioramento della situazione, costringendo magari il diretto interessato ad un altro mese di stop. Non posso aiutare un ragazzo con quel talento e quelle prospettive senza un minimo di accortezza, motivo per il quale maturerò la mia scelta valutando i progressi giorno per giorno. Non fisserò una data per il suo ritorno, anche perché siamo solamente al principio della stagione.”