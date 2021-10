NBA 75: svelati i primi 25 nomi dei migliori giocatori di sempre

In occasione dei 75 anni della NBA, la lega svelerà i 75 migliori giocatori della storia del gioco, scelti attraverso una votazione effettuata da un gruppo di esperti composto da media, giocatori attuali ed ex, allenatori, GM e dirigenti di squadra. La prima parte della lista, 25 giocatori, è stata ufficializzata nella notte. Da ricordare, inoltre, come non esista una graduatoria specifica, ma i nomi siano aggiunti in ordine sparso:

75 migliori giocatori NBA: i primi 25

Hal Green

Dirk Nowitzki

Bob Petit

Oscar Robertson

Bill Russell

Giannis Antetokounmpo

Kevin Durant

Elvin Hayes

Jerry Lucas

Willis Reed

Nate Archibald

Bob Cousy

Dave Cowens

James Harden

Hakeem Olajuwon

Kevin McHale

Kareem Abdul-Jabbar

George Mikan

John Stockton

Steve Nash

Charles Barkley

Julius Erving

George Gervin

Moses Malone

David Robinson

La seconda parte verrà svelata oggi, intorno alle 21.00 italiane.

