NBA, le parole di Doc Rivers in merito alla sospensione di Ben Simmons

Dopo l’atteggiamento di Ben Simmons durante gli allenamenti e l’acceso dibattito con coach Doc Rivers, è stata disposta la sospensione per la partita di esordio contro i New Orleans Pelicans per il giocatore australiano che, per questo motivo, non percepirà lo stipendio relativo a quel match.

Il comportamento del giocatore ha generato parecchie critiche e polemiche all’interno del mondo NBA e non solo, il che rende ancora più complicata una sua possibile cessione o permanenza all’interno del team.

Nonostante tutto, coach Rivers sembra comunque disposto a reintegrare al più presto Simmons nel gruppo. D’altra parte l’inizio della stagione è alle porte con la partita di questa notte alle ore 01:30 italiane tra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, e certamente l’allenatore non vorrà ulteriori distrazioni che possano compromettere la concentrazione e la chimica della sua squadra.

In ogni caso, dopo l’accesa discussione e la successiva sospensione del suo giocatore, Doc Rivers ha dichiarato:

“Oggi è stato una distrazione. Non credo che volesse fare quello che gli altri stavano facendo. Darò a Ben ogni possibilità di far parte di questa squadra, ma da allenatore devo proteggere per prima cosa il gruppo. Il mio lavoro è quello di fare in modo che i ragazzi si impegnino e non smetterò di fare il mio lavoro.”

Da parte dei giornalisti si è cercato di capire anche la posizione dei giocatori dei Philadelphia 76ers. Tra questi, dopo aver parlato proprio con Simmons, si è esposto solamente Joel Embiid, il quale ha cercato di non sbilanciarsi troppo:

“Arrivati a questo punto non mi interessa di niente, Ben può fare ciò che vuole. Non è il mio lavoro e nemmeno quello dei miei compagni. Non sono qui per fare il babysitter di nessuno. Il mio obiettivo è quello di migliorare la squadra, vincere le partite, giocare duro ogni sera e cercare di guidare i ragazzi che abbiamo qui. La nostra chimica è stata eccellente, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi mesi.”

Un punto di vista comunque razionale e focalizzato sull’obiettivo principale di quest’anno per la franchigia: arrivare fino in fondo nella corsa ai Playoff e l’inseguimento del titolo.

Leggi anche:

NBA, la stagione 2021-2022 si riaccende con la premiazione dei Milwaukee Bucks

NBA, Adam Silver parla del nuovo torneo di metà stagione

Le sette partite NBA da vedere per la stagione 2021-22