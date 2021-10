NBA, Kevin Durant realista: “Non ci sentiamo vincitori in partenza”

Il frame fissato nella mente di Kevin Durant riporta alla tripla “mancata” in Gara 7 delle Finali di Conference del giugno scorso. Questione di centimetri, la differenza che passa tra una qualificazione e un overtime beffardo. La stagione NBA 2021-2022 mette di fronte al debutto le due finaliste dell’Est, ma è prematuro parlare di vera e propria rivincita. I Brooklyn Nets sanno che li attende una lunga maratona.

A margine dell’allenamento di vigilia, il #7 ha parlato per alcuni minuti con i giornalisti presenti. Riportiamo un estratto delle sue dichiarazioni.

“A prescindere dall’avversario che abbiamo di fronte, dobbiamo lavorare per mantenere l’asticella delle prestazioni e il livello di energia su standard da contendente per il titolo. […] Tutti sappiamo che sarà una stagione lunga e non ci sentiamo vincitori in partenza. Non saremo al meglio dall’inizio ma vogliamo arrivare lì e non vediamo l’ora di cominciare. Attenzione mediatica? Siamo consapevoli che si tratta di un elemento che muove molti soldi e dobbiamo conviverci.”