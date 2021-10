NBA, Adam Silver su Kyrie Irving: “Spero decida di vaccinarsi”

Come lecito aspettarsi, Adam Silver – durante la conferenza stampa di apertura della nuova stagione NBA 2021/2022 – ha parlato tra le altre cose della situazione in casa Brooklyn Nets con Kyrie Irving. Il giocatore, lo ricordiamo, è stato sospeso dalla franchigia in attesa che il play decida di vaccinarsi per tornare pienamente a disposizione di coach Steve Nash. Ad oggi, la volontà di Irving sembra essere quella di rimanere fermo sulla sua posizione. Queste le parole a riguardo del commissioner:

“Penso che la scelta di New York City e altre città di chiedere la vaccinazione a persone che partecipano ad attività al chiuso sia una scelta responsabile in termini di sicurezza pubblica. Poi, la situazione cambia da mercato a mercato. Vedremo cosa succederà. Francamente, spero che Kyrie, nonostante la sua forte posizione sulle vaccinazioni, spero decida di vaccinarsi perché vorrei vederlo giocare e vorrei vedere i Nets, la sua squadra, scendere in campo al completo.”

Quindi, Silver prova ad approfondire il concetto:

“Avrei preferito che i giocatori accettassero l’obbligo vaccinale, come hanno fatto gli arbitri. Penso che questa cosa ci avrebbe permesso di evitare alcuni dei problemi, come abbiamo ora con Kyrie e New York City. Io e Kyrie ci conosciamo bene e so che ha una forte visione su diversi temi sociali. Penso che abbiamo fatto un grande lavoro in termini di comunicazione all’esterno di come abbiamo gestito la situazione: noi e l’associazione giocatori da quando il Covid-19 è arrivato nella lega abbiamo organizzato discussioni di gruppo, Zoom Call e incontri individuali. Abbiamo coinvolto medici conosciuti e scienziati. Penso che sia stato un momento parte importante, anche perché penso che la posizione di un giocatore ha una certa influenza sui tifosi… ed è per questo che mi auguro che tutti i giocatori, alla fine, decidano di vaccinarsi. Spero ancora che Kyrie decida di vaccinarsi.”

Leggi Anche

Mercato NBA, le trattative tra Deandre Ayton e i Phoenix Suns si sono arenate

Mercato NBA, Malcolm Brogdon estende il suo contratto con gli Indiana Pacers

Mercato NBA, Jaren Jackson Jr. rinnova per 105 milioni con Memphis