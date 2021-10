Mercato NBA, le trattative tra Deandre Ayton e i Phoenix Suns si sono arenate

Le trattative per il rinnovo contrattuale di Deandre Ayton con i Phoenix Suns si sono concluse senza un accordo. Il centro si aspettava un rinnovo al massimo salariale, ma la dirigenza dei Suns, in particolare il proprietario Robert Sarver, hanno deciso di non spingersi a tanto e di non offrire questo tipo di contratto alla prima scelta assoluta al Draft 2018. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

ESPN Sources: Suns talks with Deandre Ayton on rookie extension have ended — without a deal. Ayton expected max contract and owner Robert Sarver hasn’t offered it. More coming on consequences for failing to reach deal with 2018 No. 1 overall pick. NBA Today debut, ESPN2. Now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

Deandre Ayton ha già espresso più volte la sua intenzione di rifiutare qualsiasi accordo che non sia un massimo salariale. Già numerosi giocatori della sua classe Draft hanno concluso un contratto simile in uscita da quello da rookie. Si tratta di: Trae Young, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Michael Porter Jr. Per questo la sua posizione non cambierà.

Ayton, 23 anni, potrebbe firmare un rinnovo quinquennale da 172.5 milioni di dollari complessivi. Questa cifra potrebbe aumentare nel caso in cui raggiungesse alcuni obiettivi personali, fino a un massimo di 207 milioni. Numerosi general manager in NBA erano convinti che l’accordo si concretizzasse in breve tempo, già durante l’offseason.

Il centro delle Bahamas è un perno dei Phoenix Suns, finalisti nella scorsa stagione. Con l’arrivo di coach Monty Williams, Deandre Ayton è cresciuto sia dal punto di vista tecnico che mentale, diventando un faro sia nella metà campo offensiva che difensiva. Inoltre, i due hanno sviluppato un rapporto di grande fiducia, che potrebbe essere messo a dura prova nei prossimi mesi.

Leggi anche:

Mercato NBA, Malcolm Brogdon estende il suo contratto con gli Indiana Pacers

NBA, Jerry West parla di Michael Jordan: “Era il miglior difensore e attaccante della lega”

NBA, DeMar DeRozan sulla possibilità di andare ai Lakers: “Volevo tornare a casa”