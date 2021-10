NBA, Steve Kerr e la situazione inedita dei suoi Warriors: “Cerchiamo equilibrio”

Al pari di Brooklyn, che ritrova Milwaukee nel remake delle Conference Finals 2021, anche Golden State apre la sua stagione con un dejà vu. Per il debutto stagionale il calendario presenta agli Warriors di Steve Kerr il derby californiano con i Los Angeles Lakers. Le squadre si ritrovano dopo la battaglia al Play-in per l’accesso alla postseason 2021 favorevole ai gialloviola.

In attesa di riabbracciare Klay Thompson nel corso dell’anno, l’allenatore di Golden State ha offerto una panoramica del roster a disposizione sottolineando un diverso approccio nella costruzione del gruppo rispetto ai tempi recenti. Ecco un estratto delle parole di Kerr:

“Ci siamo concentrati sulla metà campo offensiva perchè di fatto è la prima volta che ne abbiamo avuto bisogno. Nei miei cinque anni qui c’è sempre stato grande potenziale in attacco e siamo andati alla ricerca di giocatori versatili, two-way, sapendo che avremmo fatto strada nei Playoff. Dopo l’anno scorso, in qui abbiamo avuto la quinta miglior difesa e il 21° attacco della lega ci siamo trovati a rivalutare le posizioni. Eravamo sbilanciati, con solo un paio di giocatori davvero pericolosi al tiro da tre punti È difficile giocare a pallacanestro nel 2021 senza queste opzioni nel bagaglio. Cerchiamo l’equilibrio che ci è mancato nella passata stagione ma per trovarlo dobbiamo mantenere la dinamica anche in difesa e confermare il dato in top 5.”