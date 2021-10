NBA, infortunio per Cade Cunningham durante il training camp: i dettagli

Cade Cunningham ha ufficialmente saltato gli ultimi giorni di allenamento a causa di quello che la squadra ha definito “un lieve infortunio alla caviglia“. Secondo quanto specificato da Dwane Casey ai giornalisti, il numero 1 dell’ultimo Draft si è girato la caviglia la scorsa settimana, riportando gonfiore sulla zona infortunata. Lo staff medico – come confermato dallo stesso coach – valuterà i suoi tempi di recupero e non lo riporterà in azione troppo rapidamente.

Il coaching staff vorrebbe riavere Cade pronto per la prima partita di preseason di mercoledì, ma con tutta probabilità il giocatore rimarrà fuori per recuperare al 100% dall’infortunio. Queste le parole di Casey:

“Cunningham è rimasto fuori negli ultimi giorni a causa di una distorsione alla caviglia. Non è niente di serio, però vogliamo assicurarci che tornerà in campo una volta completamente guarito. Non vogliamo alcuna ricaduta, lo riaccoglieremo in roster solo quando sarà al 100%. La cosa peggiore per lui potrebbe essere quella di rientrare con troppa fretta per poi saltare un periodo più lungo successivamente.”

Casey non sembrava troppo preoccupato della battuta d’arresto del suo nuovo gioiello, ma vuole chiaramente assicurarsi che Cunningham possa tornare agli allenamenti solamente quando sarà completamente ristabilito. I Pistons hanno predicato pazienza con Cunningham durante il training camp: sanno che il giocatore avrà alcuni alti e bassi nella prossima annata sportiva. La franchigia si concentrerà quindi sul suo sviluppo su lungo periodo.

Il processo di ricostruzione nella Motor City è appena cominciato.

