Le Chicago Sky vincono il loro primo titolo WNBA

Per la prima volta nella loro storia le Chicago Sky sono campionesse WNBA. La compagine è stata guidata magistralmente in Gara 4 contro Phoenix dalla ‘solita’ Candace Parker (16 punti, 13 rimbalzi, 5 assist e 4 palle rubate), ma anche da un grandissimo duo composto da Allie Quigley (26 punti) e Courtney Vandersloot (10 punti, 9 rimbalzi, 15 assist).

Chicago ha chiuso match e contesa con il punteggio di 80-74, dopo una rimonta importante: Phoenix, infatti, era arrivata a guidare la partita anche di 14 punti, prima del ritorno furioso di Chicago registrato nell’ultimo quarto (26-11).

Detto questo, è stata Kahleah Copper a vincere il trofeo di MVP delle Finals, nonostante un’ultima partita non proprio brillantissima (10 punti per lei e 5/13 dal campo). La Copper ha chiuso la serie con una media di 17 punti e 5.5 rimbalzi.

For the FIRST time in franchise history …

The Chicago Sky are #WNBAFinals Champions! 🏆 pic.twitter.com/90CrO1Muve

— ESPN (@espn) October 17, 2021