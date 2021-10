Mercato NBA, Malcolm Brogdon estende il suo contratto con gli Indiana Pacers

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Malcolm Brogdon ha prolungato il suo contratto con gli Indiana Pacers per ulteriori due stagioni. L’accordo prevede che il giocatore guadagnerà 45 milioni di dollari per le stagioni 2023-24 e 2024-25. Ora, Brogdon ha un contratto per i prossimi quattro anni con i Pacers, garantiti per un totale di 89.3 milioni di dollari. La notizia è stata confermata direttamente dal suo agente Austin Brown alla redazione di ESPN.

Indiana Pacers guard Malcolm Brogdon has agreed to an additional two-year, $45 million extension – guaranteeing him $89.3 million over the next four years, his agent Austin Brown of CAA Sports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

In base alle regole in vigore, avendo 4 anni totali di contratto rimanenti, Malcolm Brogdon non potrà essere scambiato in questa stagione. L’estensione che gli Indiana Pacers hanno firmato con il play conferma la volontà della franchigia di continuare a costruire intorno a lui. La prossima sarà la sesta stagione in NBA per Brogdon, che ha chiuso la scorsa con 21.2 punti, 5.3 rimbalzi e 5.9 assist a partita.

Leggi anche:

NBA, Jerry West parla di Michael Jordan: “Era il miglior difensore e attaccante della lega”

Mercato NBA, Jaren Jackson Jr. rinnova per 105 milioni con Memphis

NBA, DeMar DeRozan sulla possibilità di andare ai Lakers: “Volevo tornare a casa”