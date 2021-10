Stephen Curry: “Onorato di essere tra i migliori 75 giocatori della storia NBA”

Stephen Curry è pronto per la nuova stagione NBA. Il play ha già dimostrato in preseason di essere in ottima forma con i 41 punti segnati la scorsa notte. Con il ritorno di Klay Thompson, peraltro, gli Splash Brothers proveranno a (ri)portare i Golden State Warriors ai Playoff. In aggiunta, questa sarà la 75esima stagione nella storia della NBA e per festeggiare questo traguardo la lega rilascerà la lista dei 75 migliori giocatori di tutti i tempi. La stella degli Warriors ha voluto parlare di come ci si sente ad appartenere a questo particolare club:

“Sono semplicemente onorato di essere tra i migliori 75 giocatori della storia della NBA. L’ego di ognuno di noi ci vorrebbe far dire ‘Dovrei essere più in alto’, ma poi devi fare per forza un passo indietro e pensare che si è tra i migliori 75 di sempre nella storia del gioco. Solo il meglio del meglio raggiunge questo risultato. Questo è un grandissimo onore per me. Sono ancora motivato di poter raggiungere altri traguardi e di continuare a fare il meglio, sia fuori che dentro al campo. Questo viaggio mi ha portato a questo grande risultato. Però ciò non mi ha tolto la voglia di puntare ancora in alto. Questa non è la mia mentalità.”

A Stephen Curry mancano solo 142 triple segnate per superare Ray Allen. Il numero #30 sa già che sarà un giorno fantastico:

“Sarà un momento importantissimo per me. Rispetto tantissimo Ray Allen e Reggie Miller anche per come mi hanno stimolato a tirare da tre, che è una parte importantissima del mio gioco. Sono molto motivato e non vedo l’ora di vivere quel momento.”

