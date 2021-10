NBA, Doc Rivers apre a Ben Simmons: “Finché è a roster non mi arrendo”

Si aggiunge l’ennesima puntata della saga legata a Ben Simmons ed i Philadelphia 76ers. Dopo aver saltato ogni partita di preseason e, di fatto, confermato ai media la sua volontà di lasciare la squadra della Pennsylvania, Simmons ha sorpreso compagni e staff presentandosi ad inizio settimana alle sessioni di allenamento dei Sixers.

Ora, nella massima confusione, il giocatore è tecnicamente libero dai protocolli anti-Covid e disponibile ad allenarsi col gruppo in vista del debutto stagione della prossima settimana. Un gran caos, sul quale però coach Doc Rivers si è espresso con tenacia:

“È una situazione ideale? No, per niente. Ma non mi arrenderò mai con un giocatore che è a mio roster. Non posso farlo, tutto qua. E non importa ciò che dice il giocatore, finché fa parte della squadra il mio lavoro è quello di fargli credere che il team in cui si trova può vincere l’anello”