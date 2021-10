NBA, i Lakers scoprono Austin Reaves: “Ha giocato una gran preseason”

I Los Angeles Lakers hanno chiuso la loro preseason contro i Sacramento Kings con i gialloviola che non sono però riusciti a batterli e hanno concluso le sei partite di precampionato senza portare a casa nessuna vittoria. I californiani si avvicinano al primo appuntamento stagionale – quello del 20 ottobre contro i Golden State Warriors – senza diversi giocatori infortunati, come Trevor Ariza e Talen Horton-Tucker.

Ciò ha portato Frank Vogel a testare altri nomi, uno su tutti Austin Reaves. Il rookie dei Lakers ha impressionato il capo allenatore, il quale non ha perso tempo nel lodare il suo giovane. Questo le sue dichiarazioni rilasciate a The Orange Country Register:

“Per un giocatore che mette per la prima volta piede in campo, ha fatto veramente bene. In generale ha giocato una gran preseason. Gli abbiamo dato fiducia e lui si è fatto sempre trovare pronto, è riuscito a fare le scelte giuste.”