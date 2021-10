NBA, Ray Allen: “LeBron è ancora il giocatore più dominante della lega”

Compagno di squadra di LeBron James dal 2012 al 2014 in quel di Miami, Ray Allen è ricordato per il tiro da 3 che valse la vittoria in Gara 6 delle Finals NBA 2013 contro i San Antonio Spurs. Prima dell’inizio di questa stagione NBA, l’ex giocatore dei Celtics e Heat ha commentato il valore dei Los Angeles Lakers:

“Sono guidati da LeBron James che, anche se la gente sembra scordarselo, è ancora uno dei primi cinque giocatori della lega. Inoltre Anthony Davis è il miglior lungo della NBA. Tutto dipenderà dalla coesione della squadra, dagli infortuni e dall’apporto della panchina.”

Allen si è poi focalizzato sul suo ex compagno di squadra:

“Penso che LeBron sia ancora il giocatore più dominante della lega. Quando raggiungi una certa età devi lavorare il triplo rispetto a prima, ma lui lo sta facendo alla perfezione. È in grado di essere determinante anche senza dover restare così a lungo in campo oppure avere il pallone in mano per troppo tempo. Grazie alla sua condizione fisica ritengo possa andare avanti ancora per due o tre anni.”

Staremo a vedere se i Lakers saranno in grado di tornare ai livelli di due stagioni fa, dopo il passaggio a vuoto della scorsa annata.

