NBA, LaMelo Ball: “Un onore vantare una signature shoe”

LaMelo Ball, guida tecnica degli Charlotte Hornets e vincitore del premio di Rookie of the Year al termine della passata stagione, lancerà entro il prossimo dicembre la sua prima signature shoe in collaborazione con Puma, azienda della quale è testimonial a partire dall’ottobre dello scorso anno. Si tratterà della prima linea di scarpe da pallacanestro dedicata ad un singolo giocatore prodotta dal marchio tedesco a partire dal suo ritorno nel panorama cestistico, avvenuto prepotentemente nel 2018.

Di seguito, le parole del nativo di Chino Hills, visibilmente emozionato all’idea di poter indossare a breve le MB.01 :

”L’idea di lanciare una mia scarpa personalizzata in collaborazione con una realtà del livello di Puma provoca enorme soddisfazione. È un onore poter vantare una signature shoe che reca il tuo nome. Durante lo sviluppo del modello, i disegnatori sono stati estremamente disponibili e mi hanno concesso grande libertà di inventiva. Adoro indossare colori accesi ed anche, perché no, stravaganti e posso garantire che le scarpe cattureranno certamente l’occhio dal punto di vista estetico. Sotto il profilo tecnico, abbiamo deciso di valorizzare una conformazione che potesse performare al meglio sul parquet in termini di comodità ed efficienza, ma che fosse anche in grado di non sfigurare se indossata nel tempo libero. Non vedo l’ora che arrivi dicembre per avere la possibilità di indossarle sino al termine della stagione”.