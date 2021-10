NBA, Klay Thompson: “Vorrei avvicinarmi a Curry in triple segnate all-time”

Gli “Splash Brothers” hanno rivoluzionato il gioco degli ultimi anni, tramutandosi in incubo per le difese delle franchigie avversarie; tra titoli vinti, vittorie e record vari, hanno fatto parlare non poco di loro. Con Steph Curry sempre più vicino a superare Ray Allen in cima alla classifica delle triple segnate, i Golden State Warriors aspettano il ritorno di un altro grande tiratore: Klay Thompson.

Thompson si trova al momento al ventesimo posto della suddetta classifica, e la sua scalata è stata rallentata non poco dagli ultimi due anni passati a bordo campo a causa degli infortuni. Durante la giornata di ieri è intervenuto a NBC Sports per parlare della prossima stagione, e del suo rapporto con la classifica delle triple.

“Beh, Steph si merita la posizione in cui si trova. Quel ragazzo è il migliore tiratore della storia della pallacanestro. Mi piacerebbe davvero tanto raggiungerlo al secondo posto un giorno, prima della fine della mia carriera. Sarebbe qualcosa di iconico, ma allo stesso tempo di raggiungibile.” “Steph ha cambiato il gioco. Se andate a vedere, in qualsiasi categoria, dall’NBA ai campetti in strada, adesso i ragazzi vogliono imparare a tirare triple dalla distanza in stepback. Lui da solo è la ragione di tutto questo, non pensate che ci sia altro, in fondo.”

Tutta San Francisco aspetta il ritorno di Klay Thompson, che anche questa stagione, si ritroverà a dover affrontare parecchia concorrenza per guadagnare posizioni nella lista, in particolare James Harden e Damian Lillard.

