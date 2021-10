Niente da fare, i Los Angeles Lakers non riescono a portarsi a casa nemmeno una vittoria in questa preseason NBA. Nella notte i californiani hanno perso contro i Golden State Warriors, portando il loro record ad un complessivo 0-5. Dall’altra parte, la compagine allenata da coach Kerr si trova a 4-0, segnando progressi di livello in questa fase di training camp. LeBron James, stella dei Lakers, ha commentato in questa maniera la nuova sconfitta, nonostante la presenza in campo di Anthony Davis, Russell Westbrook e Carmelo Anthony:

“Ci vorrà un po’ di tempo prima di diventare la squadra che sappiamo di essere. L’importante è essere pazienti con tutto il processo, capire che ci saranno momenti frustranti, momenti in cui non saremo completamente noi, in cui potremmo fare un passo indietro… ma sappiamo che non otterremo nulla senza il duro lavoro. Quando hai una squadra nuova come questa, un nuovo nucleo di giocatori, ci vuole sempre un po’ di tempo. La cosa buona è che comunichiamo apertamente tra di noi, le nostre sessioni video saranno molto importanti, anche i nostri shootaround… e poi le prime partite saranno un’opportunità per capire in cosa dobbiamo migliorare.”

Battuti due volte dagli Warriors in questa preseason, gli uomini di Frank Vogel hanno un’ultima partita da giocare venerdì a Sacramento prima della ripresa ufficiale della stagione in programma martedì prossimo allo Staples Center contro… Golden State.

“Potrebbe volerci un anno intero per essere davvero al nostro meglio. Idealmente, vogliamo cercare di essere in perfetta sintonia prima di iniziare i Playoff. Ma il nostro stato d’animo è quello di voler partire subito molto forte e di far funzionare le cose già ad inizio stagione… ma , di farlo funzionare al meglio sapendo che ad inizio stagione ci saranno serate più complicate di altre.”

Leggi Anche

Preseason NBA: cadono ancora i Lakers, bene Toronto

La NBA pronta a svelare i migliori 75 giocatori di sempre

Mercato NBA, i Los Angeles Lakers pronti a firmare Sekou Doumbouya