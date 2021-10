Mercato NBA, i Clippers rinnovano Terance Mann: le cifre

Bella sorpresa degli ultimi Playoff NBA – autore in particolare di una monumentale Gara 6 contro Jazz, durante la quale ha permesso ai suoi di recuperare uno svantaggio di 25 punti – Terance Mann sarà particolarmente atteso in questa stagione. Ancor di più dopo l’annuncio del prolungamento del suo contratto con i Los Angeles Clippers. Il giocatore ha infatti rinnovato con un biennale da 22 milioni di dollari complessivi e si tratta di un accordo totalmente garantito.

Scelto al secondo turno del Draft 2019, Mann era riuscito a ottenere un quadriennale da ‘soli’ 4.3 milioni di dollari, con i Clippers che detenevano una team option per la stagione 2022-23. A questo punto della sua carriera, Mann è atteso da un ulteriore passo in avanti. Non è ancora chiaro se il nuovo accordo comincerà nel 2022-23 o nel 2023-24. Peraltro, Terance, nelle scorse settimana ha anche firmato un contratto di sponsorizzazione con Anta. Queste le parole del giocatore:

“È con grande onore e orgoglio che firmo questa estensione con i Clippers. Vorrei ringraziare il front office per l’opportunità di continuare a far parte della Clipper Nation. Vorrei anche ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per avermi dato fiducia e permesso di crescere dentro e fuori dal campo. “

