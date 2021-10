NBA, Zaire Wade firma con i Salt Lake City Stars

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista in forza alla redazione di The Athletic, Zaire Wade, figlio dell’ex stella NBA Dwyane Wade, giocherà in G League con i Salt Lake City Stars, squadra affiliata agli Utah Jazz, franchigia della quale il padre è co-proprietario.

Zaire Wade, the son of Dwyane Wade, is signing a contract in the NBA G League and is expected to join the Utah Jazz’s affiliate Salt Lake City Stars, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dwyane Wade is a part-owner of the Jazz. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021

Zaire, classe 2002, a livello liceale ha vestito in un primo momento le maglie di Mount Carmel High School e American Heritage School, salvo poi trasferirsi per il suo anno da senior a Sierra Canyon, dove ha condiviso lo spogliatoio, tra gli altri, con LeBron James Jr. Tuttavia, avendo ricevuto un numero infimo di offerte da parte dei college anche a causa di un ridottissimo impiego in campo, il ragazzo decise di ritardare di un anno il passaggio in NCAA, passando per la stagione 2020-2021 alla Brewster Academy, scuola del New Hampshire.

