Preseason NBA, i Nets perdono a Philadelphia, continua l’imbattibilità per Heat, Kings e T’Wolves

Nella notte si sono svolte ben 7 partite di preseason, che ci hanno regalato risultati interessanti. Il match principale è stato quello tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, con quest’ultimi che si sono imposti grazie a una grande prestazione di Furkan Korkmaz (27 punti). Per i Nets buone prove di Kevin Durant (23 punti) e James Harden (21 punti), mentre erano assenti in entrambi gli schieramenti due giocatori chiave come Ben Simmons e Kyrie Irving.

I Miami Heat rimangono imbattuti, grazie alla vittoria al fotofinish sugli Charlotte Hornets. Ottimo l’asse Adebayo-Lowry per Miami, ma a deciderla è il rookie Javonte Smart con un recupero nei secondi finali. Per Charlotte spiccano le prestazioni di LaMelo Ball, vicino alla tripla-doppia, e Miles Bridges, miglior realizzatore della gara con 22 punti. Continua l’imbattibilità anche per Sacramento Kings, che hanno la meglio sui Portland Trail Blazers, grazie a un super Davion Mitchell da 20 punti, e per i Minnesota Timberwolves, corsari a LA contro i Clippers, privi di Paul George.

Nella sfida tra Utah Jazz e New Orleans Pelicans è il centro francese Rudy Gobert a spiccare. Gobert chiude con una doppia-doppia da 19 punti e 19 rimbalzi, dominando i tabelloni e guidando Utah alla vittoria. Assenti Zion Williamson e Brandon Ingram. I Toronto Raptors battono gli Houston Rockets grazie a una super difesa nel primo tempo. Infine vittoria anche per i Memphis Grizzlies, che dilagano contro i Detroit Pistons grazie a un’ottima prestazione del leader Ja Morant (24 punti).

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 115-104

Miami Heat – Charlotte Hornets 104-103

Utah Jazz – New Orleans Pelicans 127-96

Los Angeles Clippers – Minnes0ta Timberwolves 100-128

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 93-107

Toronto Raptors – Houston Rockets 107 92

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 127-92

Leggi anche:

NBA, Kosta Koufos torna in USA: giocherà in G League

NBA, vicino il rientro di Rui Hachimura

Operazione in arrivo per Talen Horton-Tucker