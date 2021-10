NBA, Kosta Koufos torna in USA: giocherà in G League

Secondo quanto affermato da Marc Stein, il centro veterano di origine greca Kosta Koufos tornerà negli States.

Kosta Koufos, the 11-year veteran NBA center, is signing with the Ignite select team in the @nbagleague, league sources say. Koufos had multiple European offers but will join the Ignite instead.

