NBA, Tyler Herro: “Non mi sento inferiore a Doncic, Morant e Young”

Nonostante la sua prima stagione NBA sia stata fenomenale, Tyler Herro ha parzialmente deluso le aspettative nel 2021, venendo anche coinvolto a tradimento in alcune spiacevoli questioni extra cestistiche. Tuttavia, a riprova del suo immenso talento, l’ex giocatore di Kentucky ha iniziato la corrente preseason con determinazione e desiderio di rivalsa, segnando sempre almeno 24 punti al termine delle prime tre uscite stagionali dei Miami Heat.

Recentemente intervenuto durante Bally Sports Sun, la guardia si è soffermata sull’importanza della tenuta mentale, unica vera guida del talento nel mondo NBA, definendosi senza mezzi termini una delle punte di diamante della prossima generazione di stelle NBA:

”Essere sereni e motivati fa tutta la differenza del mondo nel nostro lavoro. Se mai non dovessi ritenerti all’altezza del tuo ruolo, è il momento di smettere, per evitare di vivere trascinandosi. La nuova generazione di talenti è pronta a raccogliere un’eredità pesante ed io sono pienamente parte di questa categoria. Non mi sento inferiore a Doncic, Morant o Young e lo dimostrerò sul campo in questa stagione. Voglio diventare un All-star da subito e lavorerò ogni singolo giorno per eccellere in questa lega.”