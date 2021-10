NBA, Sam Presti sui Thunder: “Questo anno è un punto di partenza”

La preseason degli Oklahoma City Thunder è partita con due sconfitte su due partite disputate. Niente di inaspettato, però, poiché l’attuale obiettivo della franchigia non è quello di vincere e di puntare ai Playoff, ma quello di lasciar maturare un gruppo di giovani reclute. Per questo motivo, il nome in codice del progetto dei Thunder potrebbe essere pazienza.

Pazienza, quella che devono portare anche i tifosi della franchigia come consigliato dal general manager Sam Presti. Attualmente i Thunder non sono una destinazione appetibile per i free agent, tantomeno per i giocatori di prima fascia, ma il potenziale del roster non è sull’altare del giudizio. È in atto un processo di ricostruzione e Sam Presti ha usato queste parole per descrivere la stagione che verrà:

“Per noi, questo anno è più un punto di partenza dato che abbiamo un gruppo di giovani giocatori che competerà per capire chi rimarrà a lungo termine e che può aiutarci a coltivare la prossima era dei Thunder. Credo che questo sia incredibilmente eccitante e anche necessario.”

Infine il general manager ha concluso:

“Se vuoi abbassare le tue aspettative, puoi cambiare il modo in cui ricostruisci e portarti di più sul breve-medio termine. Se vuoi avere alti obiettivi e team performanti nel corso di molti anni non puoi fare questo e pensare di farlo velocemente o con scorciatoie.”

Gli Oklahoma City Thunder torneranno, abbiate pazienza.

