NBA, Joel Embiid sulla retromarcia di Simmons: “Non ci parlo da fine della stagione”

La saga Ben Simmons ha preso un risvolto decisamente inatteso. Per tutta l’estate si sono susseguite voci di un suo netto rifiuto nel giocare ancora con i 76ers e, quindi, di un suo addio alla franchigia della Pennsylvania. Come la migliore delle narrazioni, però, la vicenda ha subito un sorprendente ribaltamento di fronte e ora, grazie alla mediazione tra l’agente Rich Paul e la franchigia stessa, Simmons è tornato per giocare.

Puntualmente, è arrivato il commento del leader della squadra: Joel Embiid. Il centro camerunese ha chiosato sulla nuova notizia con queste parole:

“Personalmente non ho parlato con lui dalla fine della stagione. Ovviamente ci ho provato, ma non è andata bene come invece è andata ad altri miei compagni. Come ho detto, non è bello che sia accaduto tutto questo, ma siamo una squadra più forte con lui sul campo. Credo che ci saranno degli aggiustamenti, ma non deve essere imbarazzante.”

Il numero 21 di Philly ha poi concluso:

“Siamo tutti professionisti. Vogliamo vincere, voglio vincere. Lui mi dà maggiori opportunità di vittoria, quindi prenderò questo. Ma per quanto riguarda tornare indietro, noi abbiamo fatto degli aggiustamenti e quindi devi inserirti e siamo a posto. L’anno scorso siamo arrivati primi, quindi come ho detto, devi inseriti e saremo a posto.”

Resta da vedere come reagirà l’intero spogliatoio dinanzi alla retromarcia di Simmons e, in ogni caso, sarà una situazione assolutamente delicata. Il successo dei Philadelphia 76ers passa dal reintegro del giocatore e dalla ricostruzione dei rapporti proprio con Joel Embiid.

