NBA, Cuban scommette su Porzingis: “Sarà determinante, è in forma”

Dopo aver saltato tutta la stagione 2018-2019 per l’infortunio al crociato patito quando ancora era ai Knicks, Kristaps Porzingis ha giocato 110 partite tra stagione regolare e Playoff nel successivo biennio in maglia Dallas Mavericks.

In Texas sanno che molto dell’annata che sta per partire passerà dalle mani di Luka Doncic e dallo stato di forma del lettone. Mark Cuban vede in tal senso segnali confortanti.

Di seguito le dichiarazioni di Cuban raccolte da SiriusXM NBA Radio per la consueta presentazione delle squadre.

“Non faccio mai pronostici perché si è sempre a un infortunio di distanza dall’essere in una buona o cattiva posizione competitiva, non si può sapere. Penso però che Porzingis sarà determinante. Da quando è ai Mavs, questa è la prima volta che arriva all’inizio di stagione in salute dal punto di vista fisico. La differenza è sostanziale perché la stagione scorsa è cominciata a poco dalla fine della bolla, dove lui si era infortunato. La dinamica del recupero era diversa, se ci aggiungiamo anche la variabile dei test introdotti causa pandemia. Ora abbiamo avuto non tanto tempo, ma un po’ di tempo in più. Ciò ci permette di presentarci al via con maggiore fiducia. Per KP la fiducia è anzitutto fiducia nel suo corpo […] si percepisce il suo entusiasmo.”

"This is the first time that he's coming into a season with the Mavs fully healthy."

Mark Cuban is excited about Kristap Porzingis heading into the new season

The Mavericks Season Preview Show is streaming now on the SXM App!

🔊 https://t.co/isBGOSpWZw@dallasmavs | #MFFL pic.twitter.com/C3YKhSPqTK

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 9, 2021