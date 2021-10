NBA, DeMar DeRozan “Zach LaVine è unico”

DeMar DeRozan non vede l’ora di iniziare la regular season con i Chicago Bulls. Il giocatore, dopo essere stato vicino ai Los Angeles Lakers, ha deciso di firmare per la franchigia della città del Vento. Ciò che lo ha convinto è stato il grande gruppo di talento assemblato dalla squadra, desiderosa di tornare ad avere un ruolo da protagonista. Altro fattore determinante si è rivelata la voglia di condividere il campo con un grande giocatore come Zach LaVine. Queste le sue parole rilasciate a Shams Charania:

“Giocare con Zach LaVine è uno dei principali motivi per cui ho scelto i Chicago Bulls. Vorrei poter vincere con lui. Qualcosa che, sia io che lui, non abbiamo mai fatto. Vorrei poter vincere assieme a lui.”

Successivamente sono arrivate le lodi per la guardia. Infatti secondo DeMar DeRozan, LaVine è un giocatore unico per talento e atletismo. L’obiettivo prefissato, neanche a dirlo, sarebbe vincere qualcosa con lui:

“Zach LaVine è unico nel suo genere. Peccato non abbia avuto fino ad ora le giuste attenzioni. Ha già mostrato qualcosa alle Olimpiadi. Ma io non ho mai giocato con un’ala così talentuosa. È veramente incredibile. Sa segnare, è molto atletico. È veramente unico nel suo genere.”

Leggi anche:

NBA, Thibodeau sulla preseason: “Sono soddisfatto del mio roster”

NBA, Chris Finch spinge Karl-Anthony Towns: “In attacco è un lusso”

Preseason NBA, Boston al fotofinish, i Knicks vincono ancora, Atlanta abbatte Memphis