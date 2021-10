NBA, Bickerstaff disegna i Cavs:”Vogliamo vedere di più Kevin Love in campo”

J.B. Bickerstaff riparte con fiducia al timone dei Cleveland Cavaliers e include nel progetto tecnico anche Kevin Love nonostante le voci di rottura tra le parti. Queste le parole del capo allenatore raccolte da Chris Fedor di Cleveland.com

“Stanno tutti lavorando molto duramente. Si stanno tutti impegnando. Poi toccherà a noi decidere come disporli sul campo per avere il meglio da loro. Quest’anno vogliamo vedere di più Kevin Love. Sarà nostra responsabilità metterlo nella giusta condizione. Lo osserveremo in allenamento, guarderemo il suo stato fisico dopo i back to back. Ma sarò onesto con voi. Io l’ho visto ed è in forma, sta bene, segna con continuità, riesce a giocare bene a rimbalzo. Ho visto la sua attitudine. Non è facile tornare così dopo tutto quello che ha passato. Devo fargli complimenti per come sta lavorando.”