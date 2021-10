NBA, Allen Iverson contro i 76ers: “Vorrei un ruolo all’interno della mia franchigia”

Quando pensiamo a grandi giocatori che hanno vestito la maglia dei Philadelphia 76ers a tutti viene in mente Allen Iverson. Con questa franchigia, l’ex playmaker ha avuto e ha ancora un legame speciale. Scelto alla numero 1 nel Draft NBA del 1996, The Answer ha legato indissolubilmente il suo destino nella lega con Phila, arrivando fino alle Finals 2001 perse con il punteggio di 4-1 contro i Los Angeles Lakers di un illegale Shaquille O’Neal in coppia con Kobe Bryant.

Dopo il ritiro da giocatore, era lecito aspettarsi un ritorno all’interno di Phila, ma a quanto pare la franchigia non ha mai preso la seria intenzione di offrigli un ruolo dirigenziale o tecnico, per la delusione di Iverson:

Tanti giocatori hanno avuto la fortuna di continuare nella loro squadra con un ruolo nella franchigia. Vedremo se in futuro i Sixers assumeranno la loro leggenda o se la situazione rimarrà così.

"I've been retired 11 years, I don't know how I'm not a part of that staff."

Allen Iverson was a bit hesitant to talk about it, but here he discusses his desire to be a part of the Sixers organization.

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) October 5, 2021