NBA, Rudy Gay “Darò il massimo per la squadra”

Dopo l’esperienza ai San Antonio Spurs, Rudy Gay ha voluto cambiare aria e ha portato il suo talento nello Utah. Sicuramente un giocatore come lui sarà d’aiuto per i Jazz, che tuttavia dovranno farne a meno per un po’. L’ala piccola ha infatti deciso di togliersi un fastidio che aveva già da diverso tempo con un intervento al tallone. Una data di rientro non è ancora stata fissata e il giocatore ha fatto sapere che solo quando si sentirà al 100% tornerà. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Salt Lake Tribune:

“Non ho subito un infortunio. Avevo un dolore da parecchio tempo e ho deciso che doveva finire il prima possibile. Sono un atleta professionista e so per certo che le persone vogliono vedermi giocare.”

RUDY GAY PROMUOVE I JAZZ

Successivamente il #22 ha parlato delle prime impressioni e degli obiettivi prefissati nel nuovo e stimolante ambiente:

“Darò il massimo per la squadra, ma per farlo devo essere al 100%. Sono molto bravi anche senza di me. L’anno scorso sono arrivati primi e ciò dimostra il loro talento. Farò il possibile per aiutarli.”

C’è anche chi tra i compagni è rimasto entusiasta del neo acquisto. Uno su tutti e Mike Conley, ex compagno dell’ala ai Memphis Grizzlies. Per il playmaker, il suo è un grande acquisto e sicuramente darà un mano alla squadra:

“Oh, Rudy è veramente fantastico. È sempre presente e ci dà dei consigli. Anche lui sta cercando di imparare come funziona qui per essere subito d’aiuto. Fa un sacco di domande a tutti i ragazzi del gruppo. Già lo amiamo. Tutti noi non vediamo l’ora di averlo sano per giocare con noi.”

