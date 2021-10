NBA, si ferma Jaylen Brown: positivo al Covid

Nelle ultime ore i reporter americani hanno pubblicato la notizia che Jaylen Brown è risultato positivo al Covid.

Il giocatore in forza ai Boston Celtics non parteciperà quindi alla gara di preseason di stanotte contro i Toronto Raptors e resterà fermo almeno una settimana. Il suo ritorno dipenderà dall’esito dei tamponi a cui si sottoporrà tra sette giorni. Se non dovessero insorgere complicazioni, dovrebbe essere disponibile per il debutto stagionale a New York contro i Knicks del 20 ottobre.

Jaylen Brown, ad oggi asintomatico, ha risposto sempre in modo vago alle domande postegli riguardo alla sua vaccinazione. In occasione dei Media Day di qualche giorno fa infatti, interrogato sulla questione, aveva rilasciato queste parole:

"I have my own thoughts about it. I respect my teammates’ decisions on things like that. Everyone has their own opinion on it. I think it's a personal choice."

