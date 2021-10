NBA, Ben Wallace entra nello staff dei Pistons

Ben Wallace, leggenda dei Detroit Pistons e Hall of Famer, ritornerà nella squadra che lo ha reso grande da giocatore. Il quattro volte Difensore dell’Anno, campione NBA nel 2004, ha siglato un accordo con la franchigia per entrare a far parte dello staff manageriale. Il suo ruolo sarà relativo alle basketball operations e di team engagement advisor.

I Pistons hanno comunicato poche ore fa la notizia della firma. Wallace avrà il compito di aiutare il general manager Troy Weaver e l’head coach Dwane Casey nelle operazioni di mercato, e inoltre avrà un impiego importante nello sviluppo dei giocatori, sia per i Pistons sia per la squadra di sviluppo in G League, i Motor City Cruise. Tom Gores, proprietario della franchigia da ormai dieci anni, ha così commentato l’arrivo di Ben Wallace nella dirigenza:

“Ben è un Hall of Famer e una leggenda dei Pistons che ha continuato a supportare la nostra squadra e la nostra organizzazione anche dopo il ritiro. Rappresenta tutto quello che abbiamo costruito qui e sarà una risorsa importante per Dwane [Casey], Troy [Weaver] e il resto dello staff. Ben ha aiutato a far capire cosa voglia dire essere un Piston e avrà una grandissima influenza sui nostri giovani”

Così, a un mese dal discorso di inserimento nella Hall of Fame, Ben Wallace è pronto a ritornare nella lega con un ruolo completamente inedito. La sua ascesa non è stata certamente facile: dopo il college a Virginia Union University, un HBCU (Historically black colleges and universities), non era stato scelto al Draft del 1996. Questo non gli ha però impedito, sedici anni dopo, di chiudere la sua carriera in NBA con quattro premi di Difensore dell’Anno, quattro convocazioni all’All-Star Game, svariati inserimenti nei migliori quintetti e, soprattutto, lo storico anello del 2004.

