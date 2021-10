Preseason NBA, tornano LeBron James e Westbrook ma Lakers KO, bene Warriors e Nets

Un’altra nottata di preseason NBA è andata in archivio. A San Francisco i Golden State Warriors hanno avuto la meglio sui Los Angeles Lakers: i californiani sono stati trascinati dal duo Stephen Curry (30 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 5 recuperi) e Jordan Poole (28 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi), mentre i Lakers sono stati guidati da Dwight Howard (23 punti, 12 rimbalzi e 3 assist). È stata l’occasione di rivedere sul parquet anche LeBron James (9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti) e Russell Westbrook (2 punti, 7 rimbalzi, 4 assist ma anche 6 palle perse in 17 minuti), quest’ultimo alla prima in gialloviola.

A Brooklyn, Kevin Durant ha portato la sua squadra alla vittoria sui Milwaukee Bucks con 18 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in 23 minuti. Nel match erano presenti anche James Harden, Blake Griffin e LaMarcus Aldridge. Indiana ha vinto con Cleveland grazie ad un quasi perfetto Malcolm Brogdon con 27 punti, 12/14 al tiro, 5 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Chicago che ha colto una nuova vittoria sui Pelicans, questa volta registrando 32 assist di squadra.

I Mavs – 14 punti, 8 rimbalzi e 9 assist di Luka Doncic – hanno dominato i Clippers. Mentre Miami ha regolato senza troppi problemi i San Antonio Spurs Spurs. Infine, c’è da segnalare la vittoria di Minnesota su Denver ai tempi supplementari. Malik Beasley è stato il capocannoniere della squadra con 13 punti a referto. Nikola Jokic ha sfiorato la tripla doppia con 10 punti, 9 rimbalzi e 10 assist per i Nuggets.

Warriors – Lakers 121-114

Nets – Bucks 119-115

Pacers – Cavs 109-100

Bulls – Pelicans 121-85

Mavs – Clippers 122-114

Heat – Spurs 109-105

Wolves – Nuggets 114-112