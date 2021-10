Preseason NBA: LeBron e Westbrook out contro Phoenix

LeBron James e Russell Westbrook non prenderanno parte alla sfida di questa notte tra i Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns. Ad annunciarlo è stato coach Frank Vogel.

I due avevano già saltato la prima sfida contro i Brooklyn Nets, che nei pronostici pre-stagione sono dati come i principali favoriti al titolo, proprio insieme ai losangelini. Le motivazioni per l’assenza di questa notte sono le stesse dell’ultima volta: il coach vuole far riposare le sue stelle.

A debuttare ufficialmente con la canotta dei Lakers dovrebbe invece essere Carmelo Anthony, mentre non è chiaro se Anthony Davis, seppur disponibile, giocherà solamente il primo quarto come fatto nella sfida contro Brooklyn. Certa è invece l’assenza di Trevor Ariza.

Vogel ha annunciato anche che farà riposare anche uno tra Dwight Howard e DeAndre Jordan. Questa mossa potrebbe rivelarsi un indizio per un maggiore impiego in campo proprio di Anthony Davis. A meno che il coach non decida di concedere ulteriori minuti a Cam Oliver, che ha già debuttato nella posizione di centro nel corso del quarto periodo contro i Nets.

