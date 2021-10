NBA, le parole di Pau Gasol al ritiro: “Decisione sofferta, ma ponderata”

Dopo due mesi dall’ultima apparizione in nazionale alle Olimpiadi di Tokyo, Pau Gasol ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro giocata, all’età di 41 anni.

Durante una conferenza stampa a Barcellona, ha parlato di ciò che il basket ha significato per lui e di cosa ha provato a giocare al fianco dei grandi.

“Innanzitutto è stata una decisione davvero difficile da prendere dopo tanti anni di gioco, ma è stata ponderata. Desideravo chiudere la mia carriera giocando, non tra stampelle e interventi vari.”

Gasol è stato uno dei migliori giocatori europei degli anni 2000, conquistando svariati premi come il Rookie of The Year del 2002, le sei convocazioni all’All-Star Game, e i due titoli vinti con i Lakers nel 2009 e nel 2010.

“Sono felice e grato a tutti per l’ultimo campionato vinto a Barcellona, ma questo non è un addio, ma un arrivederci. Ho chiuso con la pallacanestro giocata, ma ci sono tantissime strade aperte e tante cose importanti da fare, questa è la mia speranza.”

Inoltre è stato un pilastro della Nazionale Spagnola, con cui ha vinto un titolo mondiale, due argenti e un bronzo olimpici e ben tre titoli europei.

“Avrei tanto voluto che Kobe fosse qui, ma purtroppo non è stato possibile. La vita a volte non è molto giusta, e per questo voglio rendere omaggio a un uomo che mi ha insegnato a essere un giocatore migliore, un leader e un uomo migliore, era il mio fratello maggiore.”

