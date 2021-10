NBA, Westbrook saluta Gasol: “È stato il mio giocatore preferito”

A tenere banco nelle ultime ore è stata la notizia dell’addio al basket giocato da parte di Pau Gasol. Il leggendario ex-Lakers ha salutato definitivamente la palla a spicchi all’età di 41 anni, dopo una carriera ricca di successi sia sul suolo americano sia in ambito internazionale col suo paese natale, la Spagna.

Protagonista indiscusso insieme al compianto Kobe Bryant delle cavalcate al titolo dei Lakers nel 2009 e nel 2010, lo spagnolo ha lasciato un marchio indelebile nella franchigia californiana e sui tantissimi appassionati che hanno potuto vederne le gesta.

Tra questi appassionati figura sicuramente Russell Westbrook, losangelino di nascita e tifoso gialloviola da sempre. Westbrook si è unito ai Lakers giusto qualche mese fa, in un ritorno a casa che sa di chiusura di un cerchio. E da vero tifoso, l’ex OKC ha voluto rendere omaggio a uno dei più grandi giocatori della storia dei Lakers. Così Westbrook:

“Poche persone lo sanno, ma crescendo il mio giocatore preferito è stato Pau, prima di Kobe. Adoravo come giocava. Era un lungo, lo so, ma sapeva tirare, passarla, sapeva segnare”

“Mi piaceva il modo in cui giocava nonostante la sua stazza. È qualcuno a cui ho sempre guardato con attenzione e anche se non direi che ‘mi sono ispirato a lui’, ho comunque sempre apprezzato il modo in cui giocava, nella maniera migliore”