NBA, Bucks-Grizzlies interrotta a causa di un allarme antincendio

Durante la scorsa nottata, la partita amichevole tra i Milwaukee Bucks e i Memphis Grizzlies è stata interrotta dopo che un allarme antincendio è entrato in funzione durante il terzo quarto, portando all’evacuazione del FedExForum.

Nel momento dell’interruzione, i Grizzlies erano avanti nel punteggio, per 87-77 in quella che era la prima partita della preseason per entrambe le squadre. La squadra arbitrale ha rassicurato i presenti dopo l’evacuazione, spiegando che l’allarme è stato in realtà causato dall’azionamento accidentale di un getto antincendio in un’area non pubblica.

Il lasso di tempo tra l’azionamento del getto e la ricezione dell’allarme è stato di più di un’ora, e per questo motivo è stato presto dichiarato il falso allarme.

“Nonostante il grande ritardo tra l’accaduto e l’entrata in azione dell’allarme, la lega, dopo aver consultato sia i Bucks che i Grizzlies, ha deciso di non terminare la partita nell’interesse riguardo la salute e la sicurezza dei giocatori coinvolti.”

Questo il comunicato dell’NBA, che si è ritrovata a dover agire velocemente per calmare una folla di tifosi in una situazione di panico, che ha coinvolto anche giocatori e staff tecnici; lo stesso Mike Budenholzer è stato visto correre per il campo con in mano una valigetta e alcuni giocatori dei Bucks uscire dalla struttura, trasportando cibo.

L’allenatore dei Grizzlies, Taylor Jenkins, ha commentato in questo modo l’accaduto.

“L’esperienza vissuta stanotte ha un che di unico. Nessuno avrebbe potuto prevedere una cosa simile. C’è stata grande collaborazione tra le due squadre e la lega, tanto dialogo in campo e fuori. Davvero, qualcosa di unico.”

