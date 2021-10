Preseason NBA, i Brooklyn Nets dominano i Lakers e vincono senza stelle

I Brooklyn Nets vincono la prima partita di preseason NBA, battendo i Los Angeles Lakers 123-97 allo Staples Center. Un match senza troppo valore poiché entrambe le compagini non potevano vantare la presenza di alcuna stella, eccezion fatta per Anthony Davis il quale ha deciso di scendere in campo con i californiani per ritrovare la condizione. I Nets sono stati in vantaggio per tutta la partita, ma il distacco netto è arrivato specialmente nell’ultimo quarto.

I Nets hanno vinto l’ultimo parziale con un punteggio di 39-16 grazie alla guida di un duo inedito composto da Sekou Doumbouya e Devontae Cacok. L’esterno francese ha messo a referto 11 punti 4 rimbalzi mentre il rookie Cam Thomas si è messo in vista con 21 punti segnati e un buon 7/14 dal campo. Da segnalare anche la prestazione di Paul Millsap, autore di una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi.

Dall’altra parte, Malik Monk è il miglior Laker con 15 punti e 6/12 al tiro, mentre Anthony Davis firma solo 6 punti in 11 minuti e Talen Horton-Tucker 10 punti.

