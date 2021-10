NBA, Rudy Gay non ce la fa: salterà la preseason

Il nuovo arrivo degli Utah Jazz, Rudy Gay, non giocherà la preseason. Il 35enne ex San Antonio Spurs sta ancora recuperando da un infortunio rimediato a fine stagione, e tornerà disponibile per l’inizio della prossima. All’inizio dell’offseason Gay si era operato al tallone sinistro per rimuovere un’osteofita, e lo staff medico non gli ha ancora permesso di tornare ad allenarsi a pieno regime.

Gay non giocherà quindi nelle quattro partite di preseason dei Jazz, ma dovrebbe essere pronto a tornare in campo per l’inizio di regular season. Come riportato da DeseretNews, l’operazione al tallone a cui si è sottoposto è poco invasiva e di lieve entità. Lo staff non gli ha però permesso di tornare subito ad allenarsi con la squadra, preferendo una strada di maggior cautela. La squadra ha preferito concedergli un recupero più lungo e meno provante in questo momento, facendogli praticamente saltare il training camp e la preseason, per averlo in forma più in là nel corso della stagione.

Vista l’assenza in queste settimane, altri giocatori nel suo stesso ruolo avranno l’occasione di mettersi in mostra per guadagnare minuti nelle rotazioni. Stiamo parlando, per esempio, di Eric Paschall, ala grande arrivata dagli Warriors in questa offseason via trade. Anche Bojan Bogdanovic non giocherà la preseason, ma i Jazz hanno detto che si tratta solo di una scelta molto prudenziale. Bogdanovic ha avuto dei dolori alla spalla nel corso del training camp, e Utah preferisce tenere anche lui fuori in vista dell’inizio di stagione.

Piccoli problemi fisici a parte, per gli Utah Jazz questo training camp sembra essere stato un vero successo. La preparazione della stagione a Las Vegas è andata a gonfie vele, e domani notte avranno la prima partita di preseason contro i San Antonio Spurs. Nella scorsa stagione i ragazzi di Quin Snyder hanno avuto il miglior record della lega in regular season, concludendo la stagione ai Playoff con la sconfitta contro i Clippers. La concorrenza è agguerrita, ma quest’anno i Jazz proveranno a rifarsi.

Leggi anche:

Mercato NBA, sei squadre interessate a Simmons

NBA, Ime Udoka nominerà un capitano dei Celtics

NBA, al via la preseason: Lakers vs Nets senza LeBron e Durant