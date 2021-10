NBA, Andrew Wiggins si è vaccinato: potrà giocare le partite casalinghe degli Warriors

Si chiude ufficialmente il “caso” Andrew Wiggins in casa Golden State Warriors. Dopo i dubbi del giocatore sul ricevere o meno il vaccino, ora la questione sembra essersi risolta poiché l’ala ha deciso di ricevere la prima dose. Steve Kerr, poche ore fa, ha infatti annunciato che Wiggins, il quale si era detto contrario alla vaccinazione, alla fine ha cambiato idea e si è fatto vaccinare contro il COVID-19.

Potrà quindi scendere in campo in tutte le partite casalinghe degli Warriors poiché San Francisco – lo ricordiamo – ha imposto l’obbligo di vaccinazione a tutti i giocatori NBA. Tra le altre cose, l’ex Minnesota avrebbe potuto perdere non meno di $ 8.9 milioni nel corso della stagione se avesse saltato le 41 partite in programma al Chase Center.

Allarme quindi rientrato, con Golden State che è ora pronta a cominciare la propria stagione NBA. Con Wiggins confermato e un Klay Thompson in faretra.

Steve Kerr says Andrew Wiggins has gotten vaccinated. — Kendra Andrews (@kendra__andrews) October 3, 2021

