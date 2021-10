NBA, Kanter sulle dichiarazioni di LeBron James sul vaccino: “Ridicolo”

Durante l’ultimo media day, LeBron James ha confermato ai giornalisti presenti di aver ricevuto il vaccino, dopo un periodo d’esitazione in cui si era detto contrario alla somministrazione vaccinale:

“Posso parlare di ciò che mi preoccupa. Ognuno fa le proprie scelte, so che inizialmente ero molto scettico su tutto questo, ma dopo aver fatto le mie ricerche ho sentito che questa era la cosa migliore da fare per me, la mia famiglia e i miei amici ed è per questo che ho deciso di farlo. Ma sto parlando solo di me stesso, non degli altri e di cosa dovrebbero fare.”

Tuttavia, la superstar non ha approfittato del suo status di icona globale del mondo sportivo per incoraggiare altri a seguire il suo esempio:

“Non stiamo parlando di politica, razzismo o violenza della polizia, stiamo parlando dei corpi delle persone. Quindi non penso che dovrei essere personalmente coinvolto in ciò che le persone dovrebbero o non dovrebbero fare con i loro corpi. Devi fare ciò che è meglio per te e la tua famiglia, è una tua scelta. So cosa ho fatto per me e la mia famiglia, cosa hanno fatto alcuni miei amici per le loro famiglie, ma non posso parlare per tutti… non è il mio lavoro.”