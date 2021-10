NBA, Anthony Davis commenta la prestazione contro Brooklyn

L’unica stella dei Lakers scesa in campo nella sconfitta di ieri sera per 123-97 contro i Brooklyn Nets è Anthony Davis. Il lungo ha chiuso la sua personalissima prestazione con soli 6 punti a referto, 1 rimbalzo, 1 assist e 1 rubata in 11 minuti sul parquet. Al termine del match, AD ha spiegato il motivo per cui ha scelto di scendere in campo:

“Volevo giocare. Non ho giocato molto la scorsa stagione a causa di vari infortuni, quindi volevo iniziare a prendere il ritmo un po’ prima dell’inizio della stagione. Per un quarto, due, qualsiasi cosa. Volevo iniziare a mettermi in quel processo di allenamento e partita.”

Poi, il commento sulla netta sconfitta contro Brooklyn:

“Siamo molto lontani da dove vorremmo essere. Il movimento in attacco, la qualità dei tiri che facciamo, la comunicazione in difesa, la buona applicazione dei sistemi, il rimbalzo… In attacco non siamo preoccupati, soprattutto quando avremo soluzioni offensive con Bron, Melo, TA (Ariza) e Russ. È stata una prima partita insieme per vedere a che punto siamo, dobbiamo fare un lavoro migliore in difesa.”

Los Angeles giocherà la sua prossima partita di preseason NBA a Phoenix mercoledì.

