NBA, James Harden e il roster dei Brooklyn Nets: “Sono io il più casinista”

Dopo una stagione vissuta su alti e bassi, James Harden ha assolutamente bisogno di una annata ‘normale’ – almeno dal punto di vista del calendario – per preparare il suo corpo alle classiche 82 partite di regular season. Steve Nash, coach dei Brooklyn Nets, ha parlato della situazione del Barba:

“Sta bene, ma sta cercando di rimettersi in forma. Non giocava in condizioni decenti dalla serie contro Boston, e prima non era comunque in perfetta forma. Da quando è uscito dalla bolla di Orlando non è mai stato davvero bene. Sta ancora cercando di trovare la sua migliore condizione.”

Dopo aver saltato solo 20 partite nelle sue 6 stagioni precedenti con i Rockets, la guardia 32enne ha subito qualche problema fisico di troppo nell’ultima annata sportiva, giocando solo in 44 occasioni. Queste le parole dichiarazioni di Harden rispetto al suo percorso di avvicinamento alla nuova stagione:

“Ho fatto diversi allenamenti individuali, ho lavorato sul mio cardio e quel genere di cose. Ma fare un 5 vs 5 è una cosa totalmente diversa da un allenamento individuale. Quindi, più riesco a partecipare a dei 5 contro 5, più riuscirò a ristabilirmi anche fisicamente; ma non solo io, tutta la squadra. Siamo un po’ in ritardo rispetto al programma definito, credo. Tutti i giocatori esperti della squadra stanno cercando di rimettersi in forma, conoscono il loro corpo. Che roster è? È un gruppo abbastanza tranquillo. La maggior parte dei ragazzi rimane nel suo piccolo guscio. Sarebbe bello che alcuni si aprissero un po’ e uscissero con gli altri compagni, me compreso. Non sono uno molto rumoroso, ma sono il più casinista di chiunque altro in questa squadra se guardiamo a Paul (Millsap), LaMarcus (Aldridge), Patty (Mills) o Kevin (Durant). Il mio lavoro è farli aprire un po’ di più.”